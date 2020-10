"Twitter cierra toda la red para ralentizar la propagación de las noticias negativas sobre Biden. Wow, esto nunca se hizo en la historia. Esto incluye su muy mala entrevista anoche. ¿Por qué Twitter está haciendo esto?", tuiteó Trump.

En una nueva crítica contra Twitter, Donald Trump acusó a la red social de censurar noticias negativas de su rival, el demócrata Joe Biden, pero le pifió.

Como evidencia publicó una nota de un medio que se define a si mismo como "la mejor página de sátira del mundo".

“Twitter Shuts Down Entire Network To Slow Spread Of Negative Biden News https://t.co/JPmjOrKPcr via @TheBabylonBee Wow, this has never been done in history. This includes his really bad interview last night. Why is Twitter doing this. Bringing more attention to Sleepy Joe & Big T”— Donald J. Trump on Twitter Link Donald J. Trump on Twitter

Este jueves Twitter informó que tuvo una falla y la red completa dejó funcionar por alrededor de 90 minutos. Sin embargo, el mandatario estadounidense, consideró que fue un cierre adrede para ayudar al candidato opositor y citó como evidencia una nota del portal satírico The Babylon Bee.



"Después de ver una muy mala noticia (sobre Biden) en una cuenta (de Twitter) tras otra, el CEO (de la red social) Jack Dorsey se dio cuenta que tenía que actuar. Dorsey rompió una caja de vidrio que tiene en su oficina con la leyenda 'Romper en caso de mala publicidad para los demócratas'. Adentro hay un martillo para destruir a los servidores de Twitter", escribió el portal que se autodefine como satírico en el segundo párrafo de la nota difundida por Trump.



La mala noticia sobre Biden a la que hace referencia es una información que publicó esta semana el diario The New York Post -un medio considerado sensacionalista- y que la mayoría de los medios más respetados del país pusieron en duda.