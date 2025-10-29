Los medios locales ya califican este "operativo anti narco" llevado a cabo por las fuerzas de seguridad en la favela Penha como "la mayor masacre en la historia de la ciudad" y es que si bien aún no se sabe con exactitud cuántas personas murieron, se calcula que la cifra supera los 120.

De todos modos, el balance oficial aunque parcial de víctimas de la operación es 64 muertos, en su mayoría presuntos narcotraficantes y cuatro policías. Hasta el momento no se confirmó si los cadáveres recuperados este miércoles están incluidos en esa lista. De lo contrario, la cifra mortal ascendería a 122 fallecidos.

Residentes de la favela aseguraron que todavía hay cadáveres sin recuperar en otras zonas del cerro, por lo que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

El propósito de trasladar los cuerpos y agruparlos fue para facilitar su identificación por parte de los familiares. Los residentes decidieron quitarles las ropas a varios de ellos para poder revelar tatuajes, cicatrices o marcas de nacimiento que aceleraran el proceso de reconocimiento.