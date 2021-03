Diario La Prensa on Twitter

Al registrar 2.230 fallecidos en las últimas 24 horas, Brasil batió este miércoles su récord de muertes diarias por coronavirus por segundo día consecutivo y tercera vez en una semana, en el marco de un profundo colapso del sistema hospitalario, con casi todos los estados afectados por falta de camas de terapia intensiva.

En este marco, los gobernadores de 21 de los 27 estados reclamaron un pacto para coordinar la lucha contra la pandemia, mientras el Gobierno le envió una carta a China para que le venda 30 millones de dosis de la vacuna Sinopharm.

De esta manera, los gobernadores buscan el Pacto Nacional por la Vida y la Salud, en el que propician un acuerdo amplio entre las tres poderes del país "con el objetivo de fortalecer la lucha contra la pandemia de coronavirus". La idea está firmada por los gobernadores de Maranhao, Pará, Espírito Santo, Ceará, Tocantins, San Pablo, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahía, Paraíba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Acre, Minas Gerais, Distrito Federal y Roraima.

El colapso afecta principalmente a los estados del sur, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, que son de mayoría bolsonaristas y que limitan con las provincias argentinas de Misiones y Corrientes.

El estado más afectado del país y el más poblado, con 46 millones de habitantes, es San Pablo, que tiene en 13 municipios del Gran San Pablo todo su sistema colapsado y, en general, una ocupación de las camas de terapia intensiva superior al 80%, incluso con la cuarentena iniciada el pasado viernes.

En Rio de Janeiro, la segunda ciudad más grande del país, en tanto, el secretario de Salud del estado, Carlos Alberto Chaves, afirmó que el Gobierno analiza frenar el ingreso de turistas para contener la Covid-19, a partir de un estudio de indicadores de acá al viernes.