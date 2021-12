Al periodista lo enviaron a la calle para cubrir las demores en el transporte justo en el balotage de este domingo donde Chile elegirá nuevo presidente entre el candidato de izquierda, Gabriel Boric, y el pinochetista José Antonio Kast.

La mujer entrevistada la teniá clara, ante la consulta comenzó: "Es horrible cómo son las estrategias de este gobierno...". El colega la interrumpió y ella le espetó: "No me cambies de tema". Y bajó un notable discurso sobre la necesidad que tienen los canales cuando el discurso del entrevistado no les favorece.

Las críticas por la evidente y alevosa ausencias de ómnibus en los barrios más humildes de Santiago llegaron hasta los búnkers de campaña con acusaciones cruzadas. Desde el comando de Boric publicaron videos su vocero, Giorgio Jackson, pidió la solidaridad de los chilenos para acercar a los votantes con autos particulares.

El candidato de izquierda se refirió al tema y dijo que “más allá de atribuir responsabilidades, lo que pido es que se busque solucionarlo de manera inmediata y en eso el Gobierno sí tiene una responsabilidad”.

En tanto, el Gobierno se defendió argumentando que se aumentó el número de colectivos de un domingo habitual, pero que el problema se debió a la gran congestión de autos particulares y los cortes ocasionados por los centros de votación.

El vocero de Gobierno, Jaime Belollio, defendió la planificación del transporte público urbano y dijo que es “estrictamente falso” que haya existido la orden de sacar menos micros a las calles.

Las críticas a las autoridades no solamente llegaron desde la izquierda, ya que el candidato de derecha, José Antonio Kast, también se refirió al tema al decir que “en algunas comunas ha habido una baja cantidad de buses y se le ha hecho el llamado al Gobierno para que active todas las posibilidades para que la gente pueda concurrir a votar”.

En resumen, el Servicio Electoral expresó su preocupación por la falta de transporte público y en su cuenta de Twitter publicó que su presidente, Andrés Tagle, "sostuvo una conversación con la ministra (de Transporte) Gloria Hutt, donde manifestó su preocupación por la frecuencia del transporte público, particularmente en la Región Metropolitana”.