Cuando Hanna Gutierrez Reed tomó el trabajo no estaba seguro de poder hacerlo bien. Eso se puede ver al escuchar el podcast Voces del Oest que realizó el mes pasado, donde había admitido tener dudas sobre estar preparada para su función en la película: "Estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada, pero al hacerlo, todo fue muy bien".

Allí reconoció que cargar balas de fogueo en un arma le daba miedo y que por eso, su padre -el legendario armero Thell Reed- le enseñó como hacerlo.

Gutiérrez-Reed colocó tres pistolas de utilería en un motorhome que se encontraba fuera dela locación del rodaje. El asistente de dirección Dave Halls tomó una pistola, que estaba cargada con balas reales, y se la llevó a Baldwin.

Según la orden judicial, ya en la filmación Halls gritó ''Cold gun'' (pistola fría) para que todos supieran que era segura. Pocos minutos después, en medio de una escena que se estaba grabando Alec Baldwin apunto a cámara y apretó el gatillo con el que disparó contra la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió a Joel Souza, el director.

Devastado por lo ocurrido Alec Baldwin expresó: "No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para conocer cómo ocurrió esta tragedia".

Y en su cuenta de Twitter señaló: "Estoy en contacto con su esposo ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que la conocieron y amaron".