"¿Qué es lo que yo quiero para el Paraguay? Quiero el Paraguay donde haya pobres, donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. Yo no quiero eso, porque hay mucha gente que no quiere también trabajar, nuestros vecinos aquí en Argentina no quieren trabajar, es una realidad. Eso está mal y no tenemos que llegar eso", dijo Santiago Peña candidato a presidente del Paraguay apadrinado por el exmandatario Horacio Cartes, de quién fue ministro de Hacienda.



Y siguió: “A mi me tocó ir a la villa 31 y el cura de la parroquia me dijo que los paraguayos son los que más están trabajando, no hay ningún paraguayo desempleado y de repente cambian su trabajo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque quieren trabajar”

El embajador en Paraguay Domingo Peppo le respondió en un hilo de Twitter

“Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios. Donde la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines”



"Todos estos complejos productivos dan trabajo a los argentinos y extranjeros que son bienvenidos y recibidos, entre ellos la gran comunidad paraguaya",



"Muchos creen que soy un jovencito que van a manejar, pero se equivocan"

Las disculpas de Peña



El presidenciable guaraní se retractó en un acto en Alto Paraná, dijo que se refería a las dificultades de empleo que genera la alta inflación y la política de subsidios de nuestro país.

La última encuesta arrojó que Peña lidera la intención de voto para las próximas elecciones de abril por más de 20 puntos.