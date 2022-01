“El presidente Gabriel Boric también viene por el bajón a La Terraza”, escribió el tuitero Cristián Fajarado quien fotografió al presidente electo de Chile paseando por la calle con short, una camiseta del grupo de metal Pantera, una gorra negra.y zapatos.

“No hay mejor publicidad para los emprendimientos de barrio como La Terraza que el mismísimo Presidente Boric vaya a comprar su chacarero con mayo casera”, escribió otro usuario de Twitter que difundió un video de Boric en el lugar.

Así el flamante presidente electo del país trasandino movilizó a las redes chilenas con un gesto tan simple pero poco habitual como es ir a comprar comida antes de volver a su casa.

Gabriel Boric siempre hizo saber su intención de continuar moviéndose por Santiago en caso de ganar las elecciones presidenciales, como finalmente ocurrió.

“Lo que yo no quiero es ir a encerrarme en un barrio del sector oriente de Santiago. Me gustaría vivir en el centro, cerca de la oficina de La Moneda”, dijo en una entrevista.

“No sé (si sea viable por seguridad), pero me gustaría intentarlo y lo vamos a conversar con la gente encargada de protocolos y seguridad. Me gustaría vivir en el centro, no sé San Miguel, pero no irme al sector oriente de Santiago“, insistió recalcando la importancia que le da a vida cotidiana.