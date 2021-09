Jair Bolsonaro, confirmó que el domingo viajará a Nueva York para participar en la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a pesar de que aún no estar vacunado contra el coronavirus aunque es una exigencia para asistir al encuentro internacional.

"Viajo el domingo, hago el discurso de apertura el martes y luego regreso", y agregó: "¿Ponerme la vacuna para qué, para tener anticuerpos? Mi tasa de anticuerpos está por allá arriba, te presento la documentación, tengo índice 991 de inmunoglobulina G o IgG", contó Bolsonaro en un diálogo transmitido por las redes sociales con el ministro de Salud, Marcelo Queiroga

La ONU señaló que como organismo dirigido por los Estados miembros no puede imponerle condiciones a los gobernantes pero de todos modos estudia la posibilidad de atender las preocupaciones de las autoridades de Nueva York, que a su vez no tienen control sobre el recinto del organismo internacional. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la obligatoriedad de la vacuna no puede ser impuesta a Bolsonaro en su condición de jefe de Estado, aunque el personal diplomático que le acompañe cumplirá con ese requisito.

Bolsonaro lidera una corriente negacionista y desde el inicio de la pandemia minimizó la gravedad del coronavirus, a pesar de que Brasil es el segundo país del mundo en cantidad de contagios y acumula más de 589 mil muertos por la enfermedad.