Un inusual y repudiable hecho ocurrió en la Televisión de Pakistán y el video se viralizó rápidamente por todo el mundo.

Las imágenes muestran cuando la periodista Maira Hashmi hablaba ante cámaras sobre la celebración de Eid al-Adha cuando se ve a un joven poner una botella delante de ella. Ante la insistencia del menor, su reacción es contundente: le da una cachetada.

En su tweet, Myra escribió: "Cuando estaba entrevistando a una familia, ellos estaban preocupados por lo que provocaba el nene. Traté de explicarle esto bien al principio, pero su comportamiento no fue el correcto. No me escuchó, y comenzó a acosar a la familia nuevamente. Debido a esto, decidí que ya era yo quién no debería tolerar más su comportamiento".