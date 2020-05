Decir que Donald Trump es el peor presidente que ha tenido los Estados Unidos, quizá no sea del todo cierto; pero afirmar que es el mandatario más estúpido de las últimas décadas, no sería del todo errado.

No hace mucho, dijo –irónica, mordaz o cínicamente– que si la lavandina mataba al COVID-19, la solución sería tomarla o directamente inyectársela... Días después, cientos de norteamericanos concurrían intoxicados a los hospitales de ese país.

Ahora, el presidente de Estados Unidos afirmó que "hace semanas" toma de forma preventiva hidrocloroquina, un medicamento contra la malaria que el propio Estado norteamericano ha contraindicado para evitar el contagio de coronavirus.

"Se sorprenderían de cuántas personas lo están tomando antes de contagiarse. Muchos de los trabajadores que están en la primera línea, yo lo estoy tomando... Hace semanas que comencé a tomarlo porque creo que es bueno, escuché muchas buenas historias", aseguró ante la prensa.

La hidrocloroquina es un derivado menos tóxico de la cloroquina -la droga que el presidente brasileño Jair Bolsonaro impulsa como remedio para el coronavirus, pese a sus probados efectos letales en algunos pacientes- que hace décadas se usa para tratar enfermedades como malaria y el lupus, y que ahora algunos médicos creen podría ayudar en la mejoría de pacientes con Covid-19.

Sin embargo, el ente regulador de medicamentos de Estados Unidos, FDA, advirtió en abril pasado que la hidrocloroquina podría provocar "problemas cardíacos serios" en pacientes con coronavirus, coincidiendo con expertos de fama mundial.

En paralelo, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud y la Universidad de Virginia en centros médicos estatales para veteranos de guerra concluyó que la ingesta de hidrocloroquina no provoca mejorías claras en pacientes con coronavirus.

Pese a estos datos y ante las preguntas de la prensa, Trump no se mostró preocupado. "Y si no es bueno, no me hará nada malo. Está en circulación hace más de 40 años para malaria, lupus y otras enfermedades. Además, espero no tener que seguir tomándolo pronto porque encuentran una respuesta (a la Covid-19)", aseguró el mandatario, según la cadena de noticias ABC.

"De todas maneras, creo que la gente debería estar autorizada a tomarlo", concluyó y volvió a promocionar el uso de remedio como forma preventiva para no contagiarse coronavirus en el país con el peor brote del mundo.