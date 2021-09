Un día como hoy pero hace exactamente 20 años los Estados Unidos cambiaron para siempre ya que perdieron su supremacía frente a un ataque terrorista que cambiaría para siempre la manera de mirar al mundo.

Pero 20 años después aún hay muchas cosas que no se saben o al menos que no son públicas. Hay cadáveres que aún no han sido identificados y más preguntas que certezas.

Pero también hay dos generaciones que no vivieron este momento y sólo pueden verlo en video pero difícilmente entenderán qué fue lo que pasó ese día.

Para recordarlo hay algunos sobrevivientes que después de tanto tiempo decidieron romper el silencio y contar en primera persona cómo vivieron ese momento.