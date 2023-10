"Acusalo con el FBI" y "Quico Yanqui": la furia de los mexicanos por el polémico spot

Las constatntes polémicas y los problemas que genera la creciente preocupación por el cruce ilegal de fronteras entre México y Estados Unidos, el tema se volvió dessatar una nueva controversia a partir de la intervensión del actor Carlos Villagrán.

Conocido como Quico en "El Chavo del 8", Villagrán protagonizó un video para la embajada de Estados Unidos en México, instando a sus compatriotas a no cruzar ilegalmente hacia el país vecino del norte.

El breve spot, compartido en las redes sociales, muestra a Quico pidiendo a los ciudadanos mexicanos que eviten el cruce ilegal.

"Hola cuates, primero que nada ¡Ya cállense, cállense, cállense que me desesperan! Tengo algo muy importante que decirles, no crucen la frontera de los Estados Unidos, porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perico, todo el mundo, mejor cruza legal. Sí lo haces, sí me simpatizas”, dice Villagrán, interpretando su famoso personaje.

La publicación de la embajada, que incluye el hashtag #CruzaLegal y promueve la aplicación CBP One, llega poco después de que se viralizara en las redes sociales un impactante video que mostraba a una mujer y una niña intentando cruzar la frontera por debajo de un alambre de púas.