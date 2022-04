Sucedió otra vez como hace un mes, cuando efectivos policiales se pelearon con motociclistas. Las fuerzas policiales desde que gobierno Lacalle Pou están en la mira de la sociedad por sus abusos.

En las últimas horas, se viralizó en las redes sociales este video en el que un hombre desafía a pelear a un policía en el barrio de Carrasco Sur.

“¿Te pensás que yo me como los mocos?”, invitó el hombre y le sugirió que se saque el chaleco para pelear. El policía le pidió que no lo amenace y no se pudo contener: tacleó al hombre y lo metió de prepo y con violencia en el patrullero.

El policía fue increpado por las vecinas del barrio que grabaron las agresiones, le solicitaron nombre y apellido y número de placa para hacer la denuncia.