Tensión en el programa de Yuyito González, Empezar el día, de Ciudad Magazine. La conductora se encaró con Lucas Bertero, luego de que este se enojara porque ella no lo dejó participar en la columna de Rosina Beltrán.

Todo empezó cuando mostraron un video de RusherKing y su nuevo emprendimiento, Bertero intentó aportar información sobre la noticia, pero Yuyito lo interrumpió y lo hizo callar.

"No quiere que yo me meta en el tema de ella entonces no pregunto, te estoy queriendo aportar un dato y no me miras y no me dejas participar. Entonces me doy cuenta que no puedo hablar. Listo ya está, no pasa nada. Yo me doy cuenta de las cosas Yuyito, es una falta de respeto que te estoy aportando un dato", lanzó Bertero.

Y González estalló: "Increíble esto, sale en todos lados". Luego le espetó, durísima: "Tratemos de no ser desubicados por lo menos frente a la gente que nos ve todos los días", lo desafió minutos después. Sin quedarse callado, el panelista retrucó: "Me estás diciendo maleducado".

Y concluyó: "Perdón, dejame hablar. Que vos vengas a tirar un bombazo desubicado que te imaginas vos en tu cabeza verdaderamente. Mirá lo que estamos hablando en cámara, la desubicación y falta de profesionalismo absoluta".