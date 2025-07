El estreno de la serie sobre Carlos Menem en Amazon Prime Video, que provocó el rechazo de la familia del expresidente, encendió una polémica que involucra a Yuyito González, la exnovia de Javier Milei.

En la serie, la exvedette es interpretada por Virginia Gallardo y, ya en el primer episodio, se recrea una escena icónica de los años ’90 en la que aparece sentada en la falda del entonces gobernador de La Rioja y futuro presidente de la Nación.

"Hay una similitud entre la foto de ese día que fue real, yo hacía esa rutina con cualquier señor del público. Ese día, el productor general de la obra me dijo 'está el gobernador, hacelo con él', fue eso. Lo que no sabía era que llevaban fotógrafo y se utilizó para prensa del gobernador, no mía", comentó.