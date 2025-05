Dalma Maradona y Yanina Latorre se cruzaron al aire de LAM, donde discutieron largo y tendido por las críticas que la periodista de espectáculos elevó hacia su padre.

En su programa de streaming, la esposa de Diego Latorre había afirmado que Maradona “era un pedófilo” y que se trató de “un personaje nefasto que escupió hijos”.

Por eso Dalma salió a responderle al aire en el programa de De Brito, donde afirmó: "Quiero aclarar que nunca la llamé a Yanina. No llegué a llamarla. No era para arrepentirme de nada lo que dije, sino al contrario, lo sostengo. Yo no sé si me escuchó a mí. Yo nunca le dije cornuda".

Yanina le contestó: “Lo repetiste tres veces en el descargo y me dijiste mala persona y yo con vos nunca me metí ni dije nada ni bueno ni malo de vos. Yo opino de tu papá”.

Tanto escaló la pelea que el propio Ángel De Brito se metió y salió a bancar a Dalma, poniendo como ejemplo la bronca de su compañera cuando posaron hablar mal de su hija.