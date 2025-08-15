En esta tenía razón
Yanina Latorre despedazó a Pampita por no haber opinado sobre el caso de Julieta Prandi
La conductora criticó duramente a Pampita por omitir su opinión cuando le preguntaron por el caso de Julieta Prandi, luego de que la justicia haya condenado a 19 años de prisión al exmarido de la modelo y actriz por abuso sexual.
Yanina Latorre fue muy crítica al aire contra Pampita, por la respuesta de la panelista de TV ante las cámaras de SQP, programa que conduce la propia Latorre.
Pampita se negó a responder las consultas sobre Prandi, “porque no corresponde” y expresó que “es válido que una persona no quiere opinar de todo todo el tiempo”.
“Es como estar robando protagonismo a historias de otras personas”, opinó Pampita y por eso Yanina Latorre la destrozó en vivo.
Latorre aseguró que Pampita fue “muy poco empática” con la situación de Julieta Prandi y que debería haberse expresado como comunicadora.