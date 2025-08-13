Tal vez Yanina Latorre no tenga la más mínima idea de lo que es la indigencia pero claramente está muy lejos de la situación de Esmeralda Mitre.

Al regreso de sus vacaciones por México, la conductora de SQP, se encargó de mostrar la deuda de expensas que tiene la heredera del diario La Nación y se encargó de denostarla.

Pero al parecer Esmeralda es bastante mas querida que Yanina y las redes se mostraron indignadas.