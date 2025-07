Fiel a su estilo. Yanina Latorre se destapó con una serie de insultos muy fuertes al aire en su programa contra Mariana Nannis.

Ambas mujeres mantienen una pelea mediática desde hace tiempo, que ahora sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la ex esposa de Caniggia con Ángel de Brito, las que incluyeron durísimos conceptos sobre ‘El hijo del viento’ a quien trató de “puto”.

Allí la Nannis habló de lo "fea" que es Yanina Latorre, la acusó de parecer “un lagarto al sol" e incluso amenazó con iniciarle acciones legales por sus dichos contra ella.

En la vereda de enfrente, la chimentera le dijo absolutamente de todo al aire, pero sin duda la frase más poética fue: “Como a vos te llenaban el culo de leche, crees que me lo llenaban a mí”, en clara referencia a un histórico tuit de la Nannis.

“El culo lo tengo virgen. No me lo llenó de leche ni mi marido. Y yo con tu hermano me dice amigo y salí a comer”, aseguró Yanina.

Latorre sigue en su arremetida contra todo aquel que tenga una diferencia, incluso recientemente su víctima fue Maru Botana, con quién también tiene una pelea de años.