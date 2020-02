Marcela Tauro escribió sobre el nacimiento del segundo hijo de Zaira. "Al mediodía nació Viggo Silvestre. Me dicen el nombre exacto. Nació a las 12.57. Me gusta el nombre", dijo la periodista en Intrusos.

"Tenemos un nombre elegido, pero ahora no sabemos si cambiárselo porque hay algún que otro familiar que dice que no le gusta. Así que estamos pensando. Pobre, me parece que va a nacer y vamos a ponerle el nombre el día que nazca", decía la conductora en una nota tiempo atrás.