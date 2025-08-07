Verónica Lozano fulminó a Marina Calabró tras las críticas de la conductora en su programa de radio
Vero Lozano respondió a las consultas del movilero de LAM sobre las críticas que recibió por parte de Marina Calabró y la sentenció con una frase tremenda.
Verónica Lozano no se cayó nada, y respondió a las críticas en su contra por parte de Marina Calabró en su programa de radio hace algunos días, que destaparon el escándalo.
La conductora fue interceptada por el periodista de LAM, quien le preguntó por los dichos de Calabró, pero Lozano la fulminó con una frase: “No puedo hacer nada con lo que ella sienta, me apena”.
Además, y ante la pregunta jugada del periodista, Lozano aseguró: “A Marina la vimos en concha hace mucho tiempo”, e hizo referencia a su belleza física con un tono irónico.
Respecto a las burlas a Nicolás Wiñazki, Lozano respondió: “Eso ya quedó viejo. Que no se meta en problemas que no son de ella”.
Calabró recientemente fue noticia por haber robado una primicia pero haber sido descubierta infraganti.