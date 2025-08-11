Belén Francese inauguró su programa como conductora de “Belulandia”, una emisión que busca ser cómica pero termina siendo ultra bizarra.

La actriz estrenó este domingo junto a Mónica Listorti y Celeste Campos un ciclo “indescifrable”, con sketchs realmente insólitos (para no decir paupérrimos).

"Al fin puedo decirlo. Una voz inconfundible un programa indescifrable. Llega Belulandia con todo el desparpajo y humor. Empezá el domingo con alegría junto a Mónica Listorti, Celeste Campos y yo. Algo nuevo, algo distinto, algo Belunístico", anunció la actriz en sus redes. 

El envío estuvo atravesado por diferentes momentos, entre ellos, una entrevista que se hizo Francese a sí misma pero sin edición ni contenido.

El "Info-rima-tivo" fue otra de las secciones donde junto a Mónica Listorti y Celeste Campos, Belén Francese leyó "noticias" haciendo rimas sobre diferentes temas.

X de TeleBizarra