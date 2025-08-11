Vergüenza ajena: los insólitos pasajes del nuevo y bizarro programa de Belén Francese que dan de qué hablar
Belén Francese inauguró su programa por Canal Nueve con "pasos de comedia" realmente insólitos e indescriptibles: desde un "info rima tivo" hasta una paupérrima autoentrevista que habla de lo mal que está la televisión por estos días.
Belén Francese inauguró su programa como conductora de “Belulandia”, una emisión que busca ser cómica pero termina siendo ultra bizarra.
La actriz estrenó este domingo junto a Mónica Listorti y Celeste Campos un ciclo “indescifrable”, con sketchs realmente insólitos (para no decir paupérrimos).
"Al fin puedo decirlo. Una voz inconfundible un programa indescifrable. Llega Belulandia con todo el desparpajo y humor. Empezá el domingo con alegría junto a Mónica Listorti, Celeste Campos y yo. Algo nuevo, algo distinto, algo Belunístico", anunció la actriz en sus redes.
El envío estuvo atravesado por diferentes momentos, entre ellos, una entrevista que se hizo Francese a sí misma pero sin edición ni contenido.
El "Info-rima-tivo" fue otra de las secciones donde junto a Mónica Listorti y Celeste Campos, Belén Francese leyó "noticias" haciendo rimas sobre diferentes temas.