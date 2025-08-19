Vergonzoso: el titular del INCAA de Milei fue a discutir sobre la nueva película de Francella, pero terminó reconociendo que ¡la vio por TikTok!
Carlos Pirovano, titular del INCAA impuesto por el actual presidente, protagonizó un momento insólito al aire en TN, cuando estuvo por más de una hora discutiendo sobre la película 'Homo Argentum', pero luego reconoció que no vio el film, sino recortes de TikTok.
El Gobierno de Milei, sus ministros y funcionarios parecen superarse día a día, aunque nunca dejan de sorprendernos por su alto nivel de ignorancia y desinterés total por la realidad.
En este caso el protagonista es Carlos Pirovano, quien asistió al canal TN para hablar de la polémica y última película de Guillermo Francella, que generó un gran debate en los medios y la opinión pública.
Después de discutir un largo rato con Pablo Manzotti, crítico de cine, éste le preguntó si había visto la película. Y la respuesta del mismísimo titular del Incaa lo dejó perplejo.
“No, no, yo dije que vi tik toks”, aseguró con total desfachatez Pirovano, ante la sorpresa de todos los presentes. A continuación, Manzotti le recriminó con total sentido común: “¿Cómo con tanta vehemencia está defendiendo algo?".
Pero la respuesta de Pirovano fue aún más insólita: “Veo mucho tik tok”.