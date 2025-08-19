El Gobierno de Milei, sus ministros y funcionarios parecen superarse día a día, aunque nunca dejan de sorprendernos por su alto nivel de ignorancia y desinterés total por la realidad.

En este caso el protagonista es Carlos Pirovano, quien asistió al canal TN para hablar de la polémica y última película de Guillermo Francella, que generó un gran debate en los medios y la opinión pública.

Después de discutir un largo rato con Pablo Manzotti, crítico de cine, éste le preguntó si había visto la película. Y la respuesta del mismísimo titular del Incaa lo dejó perplejo.

“No, no, yo dije que vi tik toks”, aseguró con total desfachatez Pirovano, ante la sorpresa de todos los presentes. A continuación, Manzotti le recriminó con total sentido común: “¿Cómo con tanta vehemencia está defendiendo algo?".

Pero la respuesta de Pirovano fue aún más insólita: “Veo mucho tik tok”.