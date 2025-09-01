Al cumplirse dos años del fallecimiento de Silvina Luna, víctima de la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki, se esperaba que los programas que hablan de espectáculos hicieran algún tipo de homenaje o recordatorio pero Luis Ventura redobló la apuesta.

Y es que el periodista de espectáculos eligió la fecha para hacer público un supuesto romance entre la actriz y Diego Armando Maradona, romance que no puede ser confirmado ni desmentido por ninguna de las partes.

Siempre según Ventura, un reconocido abogado le prestaba un departamento a Diego para que se encontrara con Silvina Luna mientras los medios decían que había un acercamiento con Nazarena Vélez.

Al parecer, no la supuesta relación no fue algo pasajero sino que fue algo importante en la vida de ambos.