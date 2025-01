Según contó el propio conductor, Diego Suárez, “Lo que acá pasa es que si una persona no entiende que tengo que ir a un corte y tiene que dejar de hablar, me genera una situación al punto de que tenga que agarrarme a las trompadas cuando había 20 o 25 personas en el estudio”.

Y agregó: “Lo iba a cagar a trompadas, me lo tuvieron que sacar entre cuatro, no estaba armado" pero Suárez agregó que "en el corte le dije 'Fito, ahora cuando volvemos del corte me redondeás el tema' y él me dijo 'yo no hablo más' y cerró la computadora. Entonces le dije 'si no hablás más, tomatelas'".

Por su parte el abogado, Rodolfo Baqué, se limitó a decir que tiene una buena relación con Suárez, que había comido dos veces con él en la última semana y que solo fue una calentura.

Los orígenes de Diego Suárez

El violento conductor no empezó ahora en la televisión sino que tiene una trayectoria larga aunque no muy exitosa y se hizo tristemente célebre, hace más de 15 años, cuando quiso amenazar a Mauro Viale con renunciar al programa y el periodista se dio vuelta y siguió con otro tema.