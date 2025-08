Podían haberlo evitado pero no quisieron hacerlo. Es evidente que en El Trece no todos quieren a Sandra Borghi porque sino no hubiera quedado mal al aire.

Era el momento de presentar la típica nota de color de los noticieros de mediodía, con el periodista en un parque mostrando el calor de un día soleado.

Todo indicaba que la cámara enfocaría solo a Luis Otero, quien iba a dar el pase, pero el director -con toda la maldad del mundo- decidió abrir el plano y mostrar como Borghi se maquillaba en vivo.