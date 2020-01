El actor de Highlander y Friends, Stan Kirsch ,murió el sábado a los 51 años en su casa de Los Ángeles. Su mujer Kristyn Green lo encontró en el baño. Los médicos llegaron y lo declararon muerto. No pudieron hacer nada para salvarlo.

"Trágicamente hemos perdido a nuestro amado Stan Kirsch el 11 de enero. Era tan amado y todos estamos simplemente devastados", publicaron sus allegados en la cuenta de Facebook oficial del actor.

"No pude responder todos los mensajes de textos, llamadas y mails, pero he leído y escuchado a cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y siempre estaré agradecida a cada uno de ustedes", comentó su mujer.