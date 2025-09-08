“Y ya lo ve, y ya lo ve, el que nos salta, votó a Milei”, empezó a escucharse pasadas las 21 horas y tras haber conocido los resultados electorales de la jornada.

Luego de la estrepitosa caída de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que tú al peronismo como el gran ganador, la gente enloqueció en el estadio de Vélez antes del show de Lali Espósito.

El estadio colmado empezó a cantar y a saltar casi al unísono con el tema que rechaza la figura de Javier Milei, y los videos se viralizaron en las redes sociales.

El video emocionó a mucha gente en las redes en una jornada histórica. Más aún, cuando la cantante anunció un nuevo show en el José Amalfitani para el 16 de diciembre de este mismo año.