Tranqui la relación
Tremendo: Yanina Latorre confesó que se chapó a Fede Bal y le mandó un picante mensaje a su marido
La polémica periodista de espectáculos reveló al aire que mantuvo un encuentro demasiado cercano con Federico Bal, aseguró que no tiene permitidos pero que hace los que se le canta "con todo lo que pasó".
Yanina Latorre volvió a generar polémica con sus declaraciones en vivo y en directo, y se sorprendieron hasta a sus propios panelistas.
La chimentera aseguró que se chapó a Fede Bal en algún momento, y aseguró que para pasar a algo más debería estar en el momento "borracha y caliente".
Latorre aseguró que no tiene ningún permitido por parte de su marido, el relator Diego Latorre, pero aseguró: "A esta altura, con todo lo que pasó… Te mando un beso, hago lo que se me canta", sentenció.