Yanina Latorre volvió a generar polémica con sus declaraciones en vivo y en directo, y se sorprendieron hasta a sus propios panelistas.

La chimentera aseguró que se chapó a Fede Bal en algún momento, y aseguró que para pasar a algo más debería estar en el momento "borracha y caliente".

Latorre aseguró que no tiene ningún permitido por parte de su marido, el relator Diego Latorre, pero aseguró: "A esta altura, con todo lo que pasó… Te mando un beso, hago lo que se me canta", sentenció.