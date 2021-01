#LaRomi 💚 on Twitter

El viernes se conoció que Flavio Mendoza fue internado en el Sanatorio Los Arcos por coronavirus, ya que tiene mucha tos y fiebre alta.

“Hijo mío te pido perdón por no poder estar cuidándote, sos tan chiquito y no sabés por qué papá no está ahí con vos", escribió el bailarín y coreógrafo en sus redes sociales.

Mendoza dio positivo en medio de un brote en su obra de teatro “Un estreno o un velorio”, por el que su figura, Carmen Barbieri, se encuentra en coma farmacológico.

En este marco, en las redes destrozaron al coreógrafo, que anteriormente había relativizado el estado de salud de la actriz, de quien dijo que es “hipocondríaca”, y también le recordaron cómo se quejaba de las medidas de prevención oficiales.

“Cármen Barbieri ahora está con respirador. Este impresentable que fogoneó la vuelta al teatro la trató de hipocondríaca y ahora también lo tiene el. Con la diferencia de que seguramente él salga ileso. De salud, ojalá no del repudio https://t.co/p9UlZXxSo1”— #LaRomi 💚 on Twitter Link #LaRomi 💚 on Twitter

“Todos hablan de la situación delicada de Carmen Barbieri, nadie habla de la irresponsabilidad de Flavio Mendoza dando una nota siendo contacto estrecho el mismo día que dio positivo y asegurando que en su teatro los protocolos se cumplían cuando tiene medio elenco contagiado.”— Mariela Perez on Twitter Link Mariela Perez on Twitter

“Larreta fue a sacarse fotos con Flavio Mendoza y elogió "los protocolos". En una semana tanto él como Carmen Barbieri terminaron internados por el Covid-19. ¿Así de seguros van a ser los protocolos en las escuelas? Flavio Mendoza al menos pidió perdón. Larreta sigue en la suya.”— Marcelo Puella on Twitter Link Marcelo Puella on Twitter

“Amo lo obsesionado que es el karma con Flavio Mendoza, no le deja pasar una”— Alan François on Twitter Link Alan François on Twitter

“¿Vos me estás diciendo que Flavio Mendoza, quien dijo que no permitiría que el gobierno lo vuelva a encerrar, a quien Larreta elogió por sus protocolos, quien dijo que Carmen Barbieri era hipocondríaca (ahora ella está en coma)... tiene Covid? No la vimos venir ni en pedo.”— Elis Black on Twitter Link Elis Black on Twitter

“El que es buen tipo es flavio Mendoza”— LANNI. on Twitter Link LANNI. on Twitter