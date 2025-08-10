Una de las figuras más populares del reguetón volvió a ser noticia, pero esta vez no por un nuevo lanzamiento musical. Ozuna reapareció en Instagram con un estilo completamente distinto al que lo consagró y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Su transformación generó una ola de comentarios entre sus seguidores y fanáticos del género, ya que es radical el cambio en su apariencia física. Te contamos en qué contexto se mostró así y cuál fue la reacción del público ante este inesperado giro en su imagen.

Asi fue la impresionante transformación de Ozuna

Reconocido por sus emblemáticas trenzas, el artista puertorriqueño Ozuna sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio radical en su apariencia. A través de sus redes sociales, compartió una imagen en la que se lo ve con el cabello lacio y un corte tipo “honguito”, marcando un fuerte contraste con su estilo habitual.

La publicación generó un aluvión de reacciones en redes, con comentarios que iban desde la sorpresa hasta el elogio. Frases como “¡No te reconocí!” o “Parece otra persona” se repitieron entre los usuarios, algunos incluso comparándolo con personajes de décadas pasadas, destacando su capacidad para transformarse.

Este cambio de imagen se dio en el marco del lanzamiento de “Sirenita”, un nuevo sencillo que fusiona afrobeat con su distintivo estilo melódico. Con una propuesta fresca y veraniega, el tema ya ha ganado popularidad en países como Argentina, Perú y Uruguay. El videoclip, que acumula más de 20 millones de visualizaciones en YouTube, refuerza esta nueva etapa visual y sonora del cantante, reafirmando su interés por explorar nuevas tendencias.