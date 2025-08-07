Wanda Nara reapareció con una publicidad que, como no podía ser de otra manera, generó mucha polémica en los medios y en las redes sociales.

“Orgullosamente manicera”, afirma la promoción de una marca de venta de maníes, pero no hay una persona en el universo que no interprete esto como un palito para su ex.

Luego de la viralización del video íntimo de Mauro Icardi, donde la modelo uruguaya Natasha Rey publicó imágenes del pequeño paquete del futbolista, ahora Wanda parece mofarse de él.

“Cuando algo me gusta, me la juego. Soy fan de Maní King desde siempre. Y ahora, oficialmente”, dice Wanda en el video.

En redes sociales, miles de usuarios tomaron esa expresión como una alusión directa al escándalo con el futbolista y el apodo que comenzó a circular en tono irónico tras la filtración del video.