Frente a la cuarentena obligatoria como medida preventiva en torno al coronavirus, la señal Telefe decidió transmitir un programa especial con todas sus grandes figuras desde sus hogares y Susana Giménez encabezó esa lista.

Conducido por Rodolfo Barili y Cristina Pérez, la emisión intentó mostrar la cotidianeidad de los famosos.

Desde su casa ubicada en Barrio Parque, Susana Giménez destacó la labor del presidente de la Nación.

"Es un tipo calmo, que hace cosas. No sé... Todos lo ven, que no reta. A mí me cae muy bien y todas las medidas que está tomando son buenas", expresó la conductora.

"No soy panqueque ni nada por el estilo, eh... No soy peronista. Pero la verdad que me gusta, lo respeto a este presidente que tenemos. Me parece que ha reaccionado bien", aclaró la estrella de la televisión argentina.