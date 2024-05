Susana Giménez votó por Sergio Massa o al menos asegura que no votó por Javier Milei aunque lo apoya porque “está haciendo cosas fantásticas” aunque no pudo, no supo y no quiso detallar cuales serían esas cosas.

La diva que parece haber vuelto definitivamente al país que había abandonado se prepara para su vuelta a la televisión y quiere concretar la entrevista con el mandatario que quedó trunca cuando ella se enfermó.

A la salida de su casa de Barrio Parque, Susana se mostró muy cerca del gobierno libertario que está beneficiando a la clase alta, destrozando a las clases media y baja. Y en ese contexto ella parece sentirse muy cómoda.