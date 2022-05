Soledad Pastorutti salió a desmentir a La Nación: "indignada con lo que se dice de mi..."

La noche de los Martín Fierro fue un gran momento para el ambiente de la televisión, y los programas de chimentos contaron que a la After Party de los MF no faltó nadie de ningún canal. Sin embargo, varias versiones señalaron que Soledad Pastorutti no se quiso quedar en ese lugar.

La cantante, quien acudió a la ceremonia debido a su participación como jurado en La Voz Argentina, prefirió no asistir a la fiesta que se organizó más tarde. De todas formas, la propia artista desmintió esa información con un divertido tuit.

El diario La Nación, publicó: "Fueron varios los momentos que trascendieron del alocado after de los Martín Fierro y, casi una semana después, continúan. Durante Mañanísima (Ciudad Magazine), Estefanía Berardi aseguró que Soledad Pastorutti tan solo al entrar al lugar decidió irse".

Con irónico tuit, La Sole, advirtió: Solo paso por acá indignada con lo que se dice de mi … con lo que me gustan las fiestas 💃💃💃 Que poco me conocen he?