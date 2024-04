En Netflix no paran de sorprendernos con la cantidad de estrenos de k-dramas. Siguiendo con esta línea, te presentamos una reciente incorporación que ya es tendencia.

"Queen of Tears" ("La reina de las lágrimas" en español) es una serie coreana producida por tvN y disponible en Netflix. Está escrita por Park Ji-eun, conocida por su trabajo en "Crash Landing on You", y dirigida por Jang Young-woo y Kim Hee-won, quienes previamente trabajaron en "Sweet Home" y "Vincenzo", respectivamente.

Sinopsis de La reina de las lágrimas, el k-drama furor en Netflix

El drama romántico sigue la historia de Baek Hyun-woo y Hong Hae-in, quienes atraviesan una crisis en su matrimonio.

Sin embargo, cuando su relación es puesta a prueba por un problema, su romance se reaviva.

Tráiler de La reina de las lágrimas

Reparto de La reina de las lágrimas