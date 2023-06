Silvina Luna grabó un video un tanto fuerte desde el hospital italiano, cuando se estaba haciendo diálisis y lo compartió con todos sus seguidores.

La actriz y modelo estuvo internada algunos días luego de realizarse una biopsia para detectar cuál era la bacteria que la afectaba. Por eso aprovechó para aprender la cámara y actualizar sobre su estado de salud a todo el mundo.

Empieza el camino al trasplante”, expresó Silvina Luna y explicó: “Para entrar en la lista de espera para un trasplante, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo”.

"Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas”, añadió.

Recordemos que la modelo se encuentra con graves problemas de salud derivados de la intervención a la que se sometió con el doctor Aníbal Lotocki en el año 2011.