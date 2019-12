“Está todo bien con él. Por supuesto. Es el papá”. La China Suárez regresó el jueves a la Argentina luego de tomarse unos días de vacaciones en los Estados Unidos junto con sus hijas Rufina y Magnolia y su madre. La actriz combinó descanso y trabajo. Primero realizó una campaña fotográfica para una marca de ropa y descansó en las playas de Miami y disfrutó de los parques de Disney, en Orlando.

Aunque ya había confirmado su separación de Benjamín Vicuña, la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza evitó responder si había hablado con su pareja en los últimos días. “Estoy con mis hijas, no quiero hablar de eso, por favor. Está Magnolia, no me parece”, respondió cuando le preguntaron sobre la salud de su suegro, que estuvo internado en Santiago de Chile.

Este viernes 29 de noviembre, Benjamín Vicuña cumple 41 años y los planes de la pareja -hasta antes de separarse- eran que la actriz viajara junto a su hija Magnolia a visitar al actor chileno que por estas horas se encuentra en Chile celebrando junto a su familia, y que estuvo en La Patagonia filmando Inés del alma mía, la serie basada en el libro de Isabel Allende.

Sin embargo, dada la ruptura, la ex Casi Ángeles se quedó en Buenos Aires y es el villano de ATAV el que irá a pasar el fin de semana junto a sus hijos y también se reunirá con la China para definir el futuro de la relación.

En caso de superar la crisis, luego de las Fiestas, se instalarán algunas semanas en Chile para disfrutar en familia, tal como habían previsto hace un tiempo, cuando estaba todo bien entre ellos.

Este viernes, la actriz utilizó su cuenta de Instagram -red social en la que tiene cuatro millones de seguidores- para dedicarle un particular mensaje a Vicuña por su cumpleaños. “Feliz cumple, @benjavicunamori. Padre cariñoso, presente y paciente”, escribió junto a una imagen en la cual el actor tiene a su hija Magnolia en brazos.

Sin hacer referencia a sus sentimientos, Suárez enfocó sus palabras a definir al chileno en su rol de padre. Sin embargo, el hecho de haber hecho público el mensaje, deja entrever lo que hace unos días ya había adelantado al dejar abierta la posibilidad de una reconciliación.

“Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada, hermosa”, dijo en la nota en la que confirmó la separación y explicó que el principal problema que desató la crisis fue la convivencia: “Él tiene carácter, pero también es más grande y vivió muchas cosas y tiene más templanza. Él me enseñó a estar en familia, éramos Rufina y yo, y de golpe pasamos a ser un montón. Los hijos de él la aman a Rufi y Rufi a ellos. Hay que aprender a convivir, a ceder y a pactar muchas cosas y aprender el amor a los hijos ajenos, que me han hecho crecer mucho”.