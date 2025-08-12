Excelente clima laboral
Se pudrió todo con la encargada del servicio informativo de Radio Continental y salió todo al aire
En el momento en que ingresó la locutora para leer las noticias del tope de hora se produjo un incidente que dejó en claro que la cosa venía de antes.
No se puede saber por qué la locutora ingresó con tanta mala vibra al estudio ni por qué tomó con fuerza el micrófono antes de hablar, pero lo que quedó ante la vista de todos es que tenía una calentura que volaba.
Tan visible era, que uno de los periodistas de la mesa le pidió explicaciones y obtuvo como respuesta una contestación pasiva-agresiva que la expuso aun más.
Como para que no queden dudas del clima que había en el momento del informativo.