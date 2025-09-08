Claramente la jornada del domingo fue redonda para el peronismo. Tan es así, que hasta la mismísima Katy Perry se mostró en Buenos Aires levantando un cuadro de Eva Perón, para la rabia de los libertarios.

El video de la cantante estadounidense se hizo viral en las redes sociales, luego de que varios fans la visitaran a la salida del hotel donde se encuentra alojada.

Allí le dieron un cuadro de Eva Perón y Katy, sin dudarlo, lo levantó con orgullo y lo mostró a todos los presentes en un video que ahora no para de recorrer internet.

Esta increíble imagen se dio justamente luego de la brutal derrota de Javier Milei y todo LLA en las urnas, para lo que sin duda fue una jornada más que completa.

La cantante y actriz brindará dos shows en el estadio Movistar Arena este martes y miércoles, para miles de fans que esperan con ansias la llegada del ‘The Lifetimes Tour’.