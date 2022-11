"¿Cómo reaccionó tu grupo de amigos de Santiago del Estero a tu romance con China Suárez? ¿Te dijeron '¿qué carajo?'. O no?", le preguntó Grego Rossello a Rusherkingg. “Fue un flash porque yo no sabía que ella era tan conocida...”, contestó el artista.

"La gente está loca, me felicitaban y me decían que yo era un capo. Yo no lo veía así... Es que yo no la conocía, y eso se lo dije. Yo no vi Casi Ángeles ni nada", reveló el cantante en el ciclo de YouTube Ferné con Grego.

En la distendida charla, Rusher contó cómo fue el inició de su romance con la China Suárez y cómo reaccionaron sus amigos al enterarse.

Además, el cantante admitió que se conocieron en una fiesta. “Ella me invitó un fernet pero yo me manejé con respeto”.

"Me parecía hermosa y me moría de ganas de chamuyarla, pero no pintaba ni a palos. Después se dio todo, hablamos por Instagram y nos vimos", agregó.