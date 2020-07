El diario La Nación confirmó la noticia y habló con la periodista que aseguró que no se va peleada con nadie: "Me voy con una sonrisa y agradecida con mis compañeros. Nos bancamos en los momentos más difíciles, desde la época de Alejandro (Fantino) hasta la conducción de Luis (Novaresio), que le tocó bailar con una difícil, con la pandemia que cambió la agenda. ¿Cómo no me voy a ir satisfecha del enorme trabajo hecho a lo largo de estos años?".

“El motivo fue que estaba con mucho cansancio. No estaba bien físicamente. Estuve con algunos ataques de pánico en esta etapa de la pandemia. Empecé como muy militante de la cuarentena dura, pero después se me hizo muy difícil”, dijo a Teleshow.

“Tengo dos hijas (Tali de 9 y Hannah de 12 años) que viven conmigo, con el colegio, el Zoom y todo lo que eso implica. Y la verdad es que, con todo lo que está pasando, tampoco terminé de encontrar mi lugar en el programa. Nosotros, que amamos lo que hacemos, sacamos fuerzas de dónde no las tenemos. Pero me sentía desdibujada. Creo que nos pasó a todos en el periodismo. Porque una cosa es hablar de política o de judiciales, que es lo mío, pero otra es estar escuchando a infectólogos hablar de la duplicidad de contagios”.

Ante los rumores de quién sería el remplazo de Manguel su nombre volvió a ser tendencia en las redes.

