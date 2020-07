Tal vez no le explicaron bien que la idea era no pestañar, lo cierto es que "la chica del momento" no hizo esfuerzo alguno para que sus ojos no se cerraran.

Mariana Fabbiani por su parte tampoco parecía tener muy claro el concepto ya que la alentaba a pesar del nulo esfuerzo de Romina por no pestañar.

Mientras tanto el globo que tenía a la altura del estómago se seguía inflando y ella trataba de mantenerlo abajo. Se empezó a poner nerviosa y a pestañar a toda velocidad y hasta dejó los ojos cerrados.

El contador de pestañeos llegó a los 354, marcando un nuevo récord para el programa.