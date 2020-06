Invitada en el programa de Jorge Rial, la rubia negó haber visto a Maradona desde diciembre pero le mostraron una foto de adentro de su casa que data del mes de enero. Además dijo que después de 6 años de relación se tuvo que preparar para la separación.

Aseguró que si bien fue un hombre importante para ella no fue el amor de su vida.

Oliva también hizo referencia a su primera separación, cuando salió a la luz un video en el que Diego la trataba de manera violenta cuando le quiso sacar su celular. “Ese video yo no lo hice circular. Se lo mandé a una sola persona y de ahí se hizo viral", aclaró. “En ese momento tenía 20 años y pensaba que la cosas eran distintas. Después me puse más canchera con otras cosas. Diego nunca fue violento conmigo”.

Rocío también ventiló una pelea en la que el Diez la habría amenazada con mandarla presa: "Si no estás conmigo, algo te va a pasar. Podés ir presa". Pero estaba enamorada, y cuando charlamos me pidió perdón arrodillado. Después crecés y aprendés de las cosas buenas y malas.

También habló del reclamo económico que le hizo: “Estuvimos seis años juntos, y cuando me separé me pareció bien hacerle un reclamo económico, porque es mi derecho. Lo hablamos con mi abogada, Ana Rosenlfeld, y con Diego también. No hablamos de plata todavía. Hoy tengo una relación y estoy bien, haciendo lo que me gusta, en el deporte, en los medios. Volver con Diego sería retroceder mucho. Fueron seis años intensos a su lado”.