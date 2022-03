El programa 'Argenzuela' que conduce en Radio 10 fue la plataforma elegida por Jorge Rial para terminar con los rumores y confirmar que se encuentra separado de la nutricionista Romina Pereiro, aunque dijo que todavía no puede saber si esta distancia de la pareja es definitiva.

“La pandemia me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó. Uno se cree fuerte y no lo es, me pegó de lleno” sostuvo, y la puso como principal razón para el deterioro del vínculo, negando que existiera una tercera en discordia.

Después le pidió a la prensa que a Romina “la dejen en paz”, y advirtió que si lo buscan lo van a encontrar: “Veremos como lo manejamos. Saben quien soy, saben como me manejo como reacciono. Si quieren venir por el monstruo, vengan”.