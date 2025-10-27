Lourdes Fernández reapareció con un video en sus redes sociales donde agradeció al personal del hospital Fernández por la atención que le brindaron y los medicamentos que le dieron para mejorar su salud.

La cantante evitó referirse a los hechos que la pusieron en tapa de todos los medios en los últimos días, y aseguró que solo está concentrada en volver al Gran Rex que la vio hacer en su carrera como cantante.

"Sé que pasaron cosas. Yo siento que me debo a mi público, como la gente que también tira buena onda. Ya llegara el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver a Grand Rex", comentó.

Pero también en las últimas horas se desprendieron datos de su declaración ante la justicia, donde defendió a su expareja y aseguró que estuvo en su departamento por motus propio.

Estas declaraciones fueron confirmadas en el hospital Fernández, dónde comprobaron que no presentaba signos de haber consumido drogas, ni tampoco de haber estado sometida a algún tipo de violencia física.