Amy Schumer volvió a sorprender a sus seguidores con un cambio de imagen que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. Conocida por su humor y su presencia carismática en la pantalla, la comediante decidió apostar por una transformación que refleja un nuevo estilo y una renovación personal visible en cada detalle de su look.

El cambio de imagen de Amy no solo refleja una decisión estética, sino también un momento de evolución personal. Su notable pérdida de peso y su renovada figura provocaron reacciones inmediatas entre sus seguidores.

Cómo fue la increíble transformación de Amy Schumer

La protagonista de La vida y Beth compartió el pasado domingo una foto junto a sus amigas Alex Saks y Jillian Bell. En la imagen, se la ve radiante con un vestido corto negro de Miu Miu, complementado con sandalias de tacón alto. Lo que más destacó entre sus seguidores fueron sus largas piernas, recibiendo elogios como el de la actriz Amy Sedaris: "Te ves increíble. ¡¡Mira esos alfileres!!".

Según informó PageSix, la estrella de Algo embarazada reveló en marzo que estaba usando un medicamento inyectable destinado a tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad. "Ha sido genial", confesó en un video de Instagram, aclarando que el medicamento no está cubierto por el seguro a menos que el paciente tenga diabetes u obesidad severa, "algo que la mayoría de Internet cree que tengo", bromeó. La actriz agregó que su experiencia con el tratamiento ha sido muy positiva y quiso ser completamente sincera al respecto.