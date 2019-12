Ella es protagonista de Inconvivencia, una serie en la cuál se debate sobre los conflictos de la convivencia y el desgaste en la pareja. A raíz de eso la cronista le preguntó en qué momento ella quisiera echar de la casa a Nico Cabré, su pareja, y con el cuál comparte el techo desde hace unos meses.

Laurita contestó que hoy porque "se olvidó de hacer la cama y la reto", a lo que él contestó que no la retó pero que él considera que si ella no hace la cama es como si lo dejara de querer. Estas frases no cayeron bien a la audiencia femenina que lo criticó por machirulo.

Nunca sean Nico Cabre pic.twitter.com/Qiaed3gQz2 — Joe Cerdan (@JoeCerdan) December 9, 2019

Cabré diciendo que si vuelve y la cama no está hecha siente que no lo quieren más. Jaja Nico querido existe algo que se llama HACELA VOS HERMANO. Ah y anda a terapia ahre. Soy la que le recomienda el médico de Tolosa a Wanda. — a gustina (@aagus_fernandez) December 8, 2019