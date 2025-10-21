Diego Peretti mantuvo una entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido donde fue inevitable sacar el tema de Los Simuladores.

Allí le plantearon la posibilidad de que saliera una película sobre la recordada y exitosa serie y Peretti respondió: "Sí yo también. Todos estamos esperando la película".

El actor aclaró que, aunque el guion ya está escrito y el proyecto cuenta con el "acuerdo de los cuatro" protagonistas, él por el momento no tiene participación ejecutiva ni decisiva en la producción.

Respecto a los plazos, sostuvo que la producción se vio demorada: "Hace ya un año y medio teníamos todo planificado para hacerla durante este año… Mis otros proyectos los ordené de acuerdo a filmar este año la película".

La serie Los Simuladores, creada por Damián Szifron y emitida entre 2002-2004 en Telefé, es considerada un clásico de culto de la televisión argentina.