Pensando en Frankenstein: esta fue la impactante transformación del actor Jacob Elordi

Jacob Elordi sorprendió al dar un nuevo rumbo a su carrera interpretando a uno de los personajes más icónicos y enigmáticos del género de terror.

En las primeras fotografías reveladas de Frankenstein, el actor australiano luce completamente distinto, resultado de una profunda transformación tanto física como interpretativa que representa un momento clave en su trayectoria artística.

Cómo fue la transformación de Jacob Elordi para su papel en Frankestein

Elordi tomó la determinación de aceptar un personaje que exige un alto compromiso físico y emocional, reafirmando así su interés por asumir desafíos alejados de los papeles convencionales.

El avance, lanzado por Netflix el 31 de mayo, deja ver brevemente al actor envuelto en una capa oscura que oculta completamente su rostro. El efecto es inmediato: se distancia por completo de sus interpretaciones anteriores y provoca un fuerte impacto visual que los seguidores destacaron de inmediato.

Su figura se percibe más imponente, su postura refleja tensión y su presencia irradia una energía inquietante. El cambio no se limita a lo visual, ya que también incluye un trabajo vocal contundente, evidente en una escena donde lanza un grito intenso con una voz grave y áspera, muy diferente de su tono habitual.

El interés por su actuación creció aún más cuando se supo que el papel, en un principio, estaba destinado a Andrew Garfield, quien se retiró del proyecto por incompatibilidades de agenda. El propio Garfield elogió la elección de Elordi, resaltando su habilidad para encarnar un rol de semejante complejidad.

Aunque los pormenores del proceso de caracterización todavía no han sido revelados, la repercusión causada por unos pocos segundos en pantalla anticipa una actuación que podría transformar la percepción pública del actor y afianzar su posición como una figura destacada de su generación.

A lo largo de su carrera, Elordi ha demostrado una notable versatilidad, transitando con soltura desde dramas juveniles hasta thrillers psicológicos y biografías cinematográficas. Cada proyecto ha evidenciado su intención de buscar papeles que lo reten en lo interpretativo.

En Euphoria (2019-presente), dio vida a Nate Jacobs, un personaje turbulento y emocionalmente inestable que le otorgó proyección internacional. Con Saltburn (2023), interpretó a Felix Catton, alejándose aún más de los estereotipos adolescentes para sumergirse en una narrativa oscura y provocadora. Ese mismo año asumió el papel de Elvis Presley en Priscilla, dirigida por Sofia Coppola, logrando una interpretación aplaudida por la crítica.

Entre sus otros trabajos relevantes se encuentran Deep Water (2022), junto a Ben Affleck y Ana de Armas, y On Swift Horses (2024), un drama romántico de época en el que interpretó a Julius, un personaje profundo y sensible. Todas estas producciones reafirman su talento para reinventarse y su predilección por proyectos de gran demanda artística.